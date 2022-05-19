Посол в ФРГ Мельник заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО может быть принято быстро, как с Финляндией и Швецией

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19 мая 2022, 09:06 Источник: ТАСС

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, Michael Kappeler / globallookpress.com

Украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО может быть принято быстро, как и в случае с Финляндией и Швецией. По мнению, выраженному послом Украины в ФРГ в интервью медиагруппе Funke, для этого потребуется только чисто политическое решение. Интервью Мельника опубликовано в четверг.

Украинский дипломат заявил о желании Киева как можно скорее вступить в Североатлантический альянс. Как считает Мельник, в настоящее время у Украины значительно больше шансов стать членом НАТО, чем до начала специальной военной операции России. По убеждению дипломата, сейчас стало больше украинцев, которые хотят, чтобы Украина стала членом альянса.

По поводу сроков возможного вступления Украины в Европейский союз Мельник высказался, что это может произойти в течение десяти лет. По его сведениям, сейчас Киев стремится получить статус кандидата, и тогда может начаться переговорный процесс. Мельник заявил: "Сейчас важно, чтобы Германия не просто ждала и смотрела, какие настроения во Франции или Нидерландах. "Светофор" должна сыграть ведущую роль в этом историческом процессе".

В правительственную коалицию ФРГ "Светофор" входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "Зеленые" и Свободно-демократическая партия Германии (СвДП).