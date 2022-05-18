Чавушоглу назвал переговоры с Блинкеном «хорошей встречей»

Аргументы Недели → Политика 13+

18 мая 2022, 22:26 Источник: ТАСС

Энтони Блинкен и Мевлют Чавушоглу, Bernd von Jutrczenka/globallook.com

«Хорошей встречей» назвал переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Переговоры прошли в среду в Нью-Йорке.

Центральными темами обсуждения стали вступление Швеции и Финляндии в НАТО, а также поставки Анкаре истребителей F-16.

«У нас была хорошая встреча», - сказал журналистам по итогам переговорам Чавушоглу.

Накануне переговоров Чавушоглу в интервью турецкому телеканалу A Haber заявлял, что Анкара «понимает озабоченность Швеции и Финляндии по поводу членства в НАТО, но также следует учитывать озабоченность Турции по поводу безопасности».

В свою очередь помощник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан выразил уверенность, что обеспокоенности Турции будут сняты.