Чавушоглу назвал переговоры с Блинкеном «хорошей встречей»

«Хорошей встречей» назвал переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Переговоры прошли в среду в Нью-Йорке.
Центральными темами обсуждения стали вступление Швеции и Финляндии в НАТО, а также поставки Анкаре истребителей F-16.
«У нас была хорошая встреча», - сказал журналистам по итогам переговорам Чавушоглу.
Накануне переговоров Чавушоглу в интервью турецкому телеканалу A Haber заявлял, что Анкара «понимает озабоченность Швеции и Финляндии по поводу членства в НАТО, но также следует учитывать озабоченность Турции по поводу безопасности».
В свою очередь помощник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан выразил уверенность, что обеспокоенности Турции будут сняты.