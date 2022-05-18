Политолог Ищенко: Финляндия и Швеция допускают серьезный просчет, делая ставку на НАТО

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18 мая 2022, 21:33 Источник: "Экономика сегодня"

Фото: IMAGO/Christian Ohde/globallook.com

Финляндия и Швеция стремятся в НАТО, пытаясь защитить себя от угроз, якобы исходящих от России. Однако вместо безопасности они получат прямо противоположный результат, считает политолог Ростислав Ищенко.

Ставка на то, что вступив в альянс, они обезопасят себя от военных конфликтов, не сработает, считает эксперт.

«После вступления в НАТО их быстро начнут склонять к размещению военных баз, к провокациям на границе, чтобы Россия реагировала и растягивала силы», – пояснил Ищенко.

Таким образом, вместо искомой безопасности Финляндия и Швеция, делая шаги к НАТО, получат еще большую, чем сейчас, опасность и напряженность.

«Они считают, что нашли механизм, который позволит им остаться если не вне политического конфликта, то вне зоны боевых действий. <...> Россия им объясняет, что это их большая ошибка, что этот механизм, напротив, приближает их к зоне боевых действий», – заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что 18 мая послы Швеции и Финляндии передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.