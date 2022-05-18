Захарова пообещала «сюрприз» от России в ответ на решение Финляндии вступить в НАТО

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18 мая 2022, 18:43 Источник: ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Ответ России на решение Финляндии о вступлении в НАТО станет для Хельсинки «сюрпризом», заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос финской журналистки.

Захарову спросили, какие меры предпримет Россия в связи с заявкой Финляндии на вступление в НАТО.

«Это будет сюрприз», - ответила Захарова. Однако затем добавила, что вопрос следовало бы переадресовать министерству обороны РФ.

«Решение будет приниматься с учетом всего комплекса факторов и особенностей того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО. Исходя из всех этих параметров, будет приниматься решение, но оно в первую очередь за военными», - сказала Захарова.

Ранее в среду сообщалось, что послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их стран в Североатлантический альянс.