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Аргументы Недели Политика 13+

Вучич сообщил, что лидеры некоторых стран ожидают к зиме ситуацию «хуже, чем во время Второй мировой войны»

, 17:22 Источник: ТАСС

Вучич сообщил, что лидеры некоторых стран ожидают к зиме ситуацию «хуже, чем во время Второй мировой войны»
Президент Сербии Александр Вучич, IMAGO/Christian Spicker/globallook.com

Ведущие политики некоторых стран ожидают к зиме резкого ухудшения ситуации в мире, заявил в среду президент Сербии Александр Вучич, сославшись на личные беседы с мировыми лидерами, но не назвав при этом ни одного имени.

«В предыдущие дни мы провели много встреч по подготовке к зиме. Я разговаривал со многими мировыми лидерами за эти дни, некоторые из них ожидают ситуацию хуже, чем перед Второй мировой войной и даже во время войны. Я говорю обо всем мире, особенно об Африке и Европе», - сказал Вучич в своем обращении к прессе в среду.

По его словам, в сложном положении оказалась и сама Сербия из-за ситуации вокруг Косова. Кроме того, она испытывает огромное давление из-за отказа присоединяться к санкциям в отношении России.

Характеризуя нынешнею геополитическую ситуацию, Вучич заявил, что впервые за свою политическую карьеру сталкивается с такой «невиданной истерией». «Все границы пересечены, дипломатия ни в чем больше не существует», - сказал он. 

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