Боррель заявил о нежелании ЕС развивать гонку вооружений

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18 мая 2022, 17:02

Жозеп Боррель, MFA Russia/ Globallookpress.com

Руководство Европейского Союза пытается восполнить провалы в коллективной обороне стран еврозоны без вступления в гонку вооружений. Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Пишет в среду, 18 мая, ФАН.

Еврочиновник уверен, что Брюссель стремится осуществлять совместные закупки оборонных систем. Таким образом, ЕС перекрывает последствия массового разоружения последних лет.

«Мы не хотим идти к гонке вооружений и не стремимся толкать мир к третьей мировой войне. Но мы должны обеспечить совместные закупки вооружений, чтобы компенсировать недостатки европейской обороны и массированного разоружения стран ЕС в предыдущие годы», − цитирует агентство слова европейского дипломата.

Как стало известно ранее, Боррель уточнял, что министерства обороны стран ЕС поддержали стремление Швеции и Финляндии стать членами НАТО.