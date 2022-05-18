Захарова о решении Швеции и Финляндии вступить в НАТО: «большой брат» приказал

Аргументы Недели → Политика 13+

18 мая 2022, 15:18 Источник: Радио Sputnik

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Решение Финляндии и Швеции о подаче заявки на вступление в НАТО не было самостоятельным — условия для его принятия в течение долгого времени формировали США. Такое мнение высказала в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Большой брат» приказал, «большой брат» сформировал соответствующие условия, а формировал он их отнюдь не с февраля 2022 года, а много лет, путем вовлечения в совместные учения, путем вовлечения в незаконные односторонние санкции, путем консолидации политического единства, но не за счет единства целей и задач, а за угроз и шантажа», - заявила Захарова.

В качестве подтверждения своих слов она привела предстоящий 19 мая визит президента Финляндии Ниинистё и премьер-министра Швеции Андерссон в Вашингтон. По ее словам, две европейские страны едут к «большому брату» «с отчетом, на поклон».

Захарова назвала эту ситуацию «международно-политическим дном».