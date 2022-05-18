Премьер Гаврилица: «нейтралитет Молдавии закреплён в Конституции»

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18 мая 2022, 12:27

Наталья Гаврилица, премьер Молдавии/ сайт правительства РМ

Председатель правительства Молдавии Наталья Гаврилица заявила о стремлении Кишинёва сохранить нейтральный статус страны впредь. Об этом чиновница заявила в беседе с журналистами газеты Corriere della Sera.

«Нейтралитет Молдавии закреплён в Конституции и пользуется широкой поддержкой населения», отметила молдавский премьер в ответе на вопрос о дальнейшем сохранении нейтральной позиции после того как Швеция и Финляндия вступят в НАТО.

Напомним, ранее сегодня Генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление о том, что Североатлантический альянс рассчитывает на «быстрые шаги» по оформлению членства в военно-политическом блоке Стокгольма и Хельсинки.