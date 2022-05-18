Рамзан Кадыров заявил, что боится только санкций Всевышнего и президента Путина

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18 мая 2022, 12:01 Источник: Telegram-канал ТАСС

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров сделал заявление о том, что боится только санкций Всевышнего и президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.

«Кадыров назвал смешными санкции, введенные западными странами в отношении него и членов его семьи. Он добавил, что боится только санкций Всевышнего и президента РФ», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее в среду, глава Чечни отметил, что необходимости в проведении мобилизации в России в настоящий момент нет, однако гражданам страны стоит самим мобилизоваться и объединиться вокруг Владимира Путина.