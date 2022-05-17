Медведев пообещал, что Россия не даст развязать третью мировую войну

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17 мая 2022, 21:10 Источник: Telegram

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото с сайта Kremlin.ru

Россия не допустит развязывания третьей мировой войны, но в случае нападения на нее даст «немедленный и сверхмощный ответ». Об этом написал в своем телеграм-канале заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев после посещения во вторник ядерного центра в Сарове.

Он напомнил, что российский арсенал «современных, надежных, эффективных вооружений и сегодня охлаждает амбиции тех, кто своими и чужими руками готов развязать Третью мировую».

«Мы такой ситуации не допустим. Но вынуждены постоянно напоминать, что в случае нападения на нашу страну способны дать немедленный и сверхмощный ответ. Отразить любую агрессию, которая угрожает нашему государству», - написал Медведев.

Ранее Медведев заявлял, что Россия может использовать ядерное оружие при угрозе своей безопасности.