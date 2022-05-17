Дмитрий Полянский: «азовцы», которые были заблокированы на «Азовстали» в Мариуполе, сложили оружие безо всяких условий

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17 мая 2022, 19:49 Источник: ТАСС

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, Li Muzi, via www.imago-images.de / globallookpress.com

Боевики «Азова» («Азов» - запрещенный в России националистический батальон), которые были заблокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сложили оружие без всяких условий.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал публикацию американского издания The New York Times, в которой говорится, что якобы «Украина завершила "боевую миссию" в Мариуполе, радикалы были эвакуированы, и это означает завершение боев на "Азовстали"».

Дипломат написал в своем аккаунте в соцсети Твиттер: «Не знал, что в английском языке есть столько способов донести простое сообщение: нацисты "Азова" сдались без условий».

Министерство обороны РФ во вторник, 17 мая, сообщило о начале сдачи в плен боевиков «Азова» и украинских военнослужащих, заблокированных на территории «Азовстали». За сутки сложили оружие и вышли 265 боевиков, из 51 тяжелораненый.

Украинские военнопленные содержатся в СИЗО в Еленовке. Раненные - больнице.