В Киеве похоронили первого президента Украины Леонида Кравчука

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17 мая 2022, 18:44 Источник: РИА Новости

Леонид Кравчук, фото с сайта: leonid-kravchuk.com.ua

В Киеве во вторник проводили в последний путь первого президента Украины Леонида Кравчука. Церемония прощания с Леонидом Кравчуком прошла в Киеве во вторник в "Украинском доме".

Действующий президент Украины Владимир Зеленский пришел проститься с Кравчуком. Почтить память первого украинского президента также пришли бывшие главы Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Зеленский сказал, что "Леонид Макарович был тем человеком, к которому можно было обратиться за мудрым советом". Президент Украины отметил, что Кравчук "всегда слышал и понимал стремления людей даже в самые трудные моменты для нашей страны". "Его вклад в формирование независимой Украины неоценим", - сказал Зеленский.

Похоронили Леонида Кравчука в Киеве на Байковом кладбище на центральной аллее.

Первый президент Украины умер 10 мая.