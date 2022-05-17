Шведский премьер Магдалена Андерссон заявила, что Финляндия и Швеция совместно подадут заявку в НАТО 18 мая

Шведский премьер-министр Магдалена Андерссон во вторник заявила, что Финляндия и Швеция совместно подадут заявку в НАТО в среду, 18 мая. Парламент Финляндии сегодня почти единогласно принял решение о вхождении страны в альянс.
В воскресенье, 15 мая, правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО. Парламентарии также заявили, что при одобрении заявки Стокгольм выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на территории Швеции. Магдалена Андерссон выразила мнение, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведских граждан.
"Мы собираемся в течение среды совместно подать заявку в НАТО", - заявила премьер Швеции на пресс-конференции.