Шведский премьер Магдалена Андерссон заявила, что Финляндия и Швеция совместно подадут заявку в НАТО 18 мая

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17 мая 2022, 18:19 Источник: РИА Новости

Магдалена Андерссон, фото: Henrik Montgomery/Tt /globallookpress.com

Шведский премьер-министр Магдалена Андерссон во вторник заявила, что Финляндия и Швеция совместно подадут заявку в НАТО в среду, 18 мая. Парламент Финляндии сегодня почти единогласно принял решение о вхождении страны в альянс.

В воскресенье, 15 мая, правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО. Парламентарии также заявили, что при одобрении заявки Стокгольм выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на территории Швеции. Магдалена Андерссон выразила мнение, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведских граждан.

"Мы собираемся в течение среды совместно подать заявку в НАТО", - заявила премьер Швеции на пресс-конференции.