Путин: европейские страны вводят санкции против России под давлением «американского сюзерена»

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17 мая 2022, 16:16 Источник: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин, Kremlin Pool/globallook.com

Европа, продолжая вводить против России все новые санкции, делает это под давлением США, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по вопросам развития нефтяной отрасли.

«Сегодня мы видим, что по абсолютно политически окрашенным причинам, из-за собственных амбиций и под давлением американского сюзерена европейские страны вводят все новые и новые санкции на нефтегазовых рынках», - сказал президент.

Рестрикции, по словам Путина, бьют по самим странам Запада, способствуя росту цен и инфляции. Однако политики не хотят признавать свои ошибки, предпочитая «искать виновных на стороне».

Ранее Путин заявлял, что амбиции Запада, вводящего против России санкции, бьют по народам Европы и США.