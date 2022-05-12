Путин заявил, что амбиции вводящего антироссийские санкции Запада бьют по народам Европы и США

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12 мая 2022, 14:54 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 12 мая, заявил, что авторы антироссийских санкций руководствуются "близорукими раздутыми политическими амбициями", которые бьют по экономикам и народам Европы и США.

Владимир Путин в рамках совещания по экономическим вопросам заявил, что санкции, которые вводит Запад, во многом и провоцируют глобальный кризис. По мнению главы РФ, авторы рестрикций, которые руководствуются, в частности, русофобией, в большей степени оказывают негативное влияние на экономики западных стран и благополучие их граждан.

Путин отметил, что это заметно по резкому росту инфляции в Европе. Президент России обратил внимание на то, что в некоторых государствах этот показатель вплотную приблизился к 20% годовых.