МИД сообщил, что Россия выходит из Совета государств Балтийского моря

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17 мая 2022, 14:23 Источник: МИД

МИД, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации днем во вторник, 17 мая, заявили, что страна к настоящему моменту приняла официальное решение о выходе из Совета государств Балтийского моря (СГБМ).

В МИД РФ подчеркнули, что прекращение членства России в СГБМ не окажет влияния на присутствие страны в регионе.

В документе, распространенном сегодня внешнеполитическим ведомством, отмечается, что все попытки вытеснить Россию с Балтики обречены на провал. Страна намерена и дальше работать с ответственными партнерами и участвовать в мероприятиях по ключевым вопросам развития Балтийского региона.