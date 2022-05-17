Косачев: Россия не оставит без адекватного ответа любое усиление НАТО в Швеции и Финляндии после их присоединения к альянсу

Аргументы Недели → Политика 13+

17 мая 2022, 14:02

Сенатор Константин Косачев, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Россия не оставит без адекватного ответа любое усиление НАТО на шведской и финской территориях после присоединения данных государств к Североатлантическому альянсу. Такое заявление, как передает ТАСС, сделал сенатор Константин Косачев.

«Любое усиление НАТО в Швеции и Финляндии после их вступления в альянс не останется без адекватного ответа со стороны России, отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачев», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что отказ Хельсинки и Стокгольма от невступления в военные блоки под нажимом США развязывает руки Москве.