Мария Захарова: отказ Финляндии и Швеции от невступления в военные блоки под нажимом США развязывает руки России

Отказ Хельсинки и Стокгольма от невступления в военные блоки под нажимом Соединенных Штатов развязывает руки Российской Федерации. Соответствующее заявление сделала Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел РФ.
«Отказ Финляндии и Швеции от невступления в военные блоки под нажимом Вашингтона развязывает России руки, заявила Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live"», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале ТАСС.
Ранее во вторник сообщалось, что китайское издание Global Times выступило с прогнозом, согласно которому собравшаяся в НАТО Финляндия будет выдвинута на передовую, если разгорится прямой конфликт Североатлантического альянса с Москвой.