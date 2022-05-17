Global Times: собравшаяся в НАТО Финляндия будет выдвинута на передовую, если разгорится прямой конфликт альянса с Россией

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17 мая 2022, 07:56

Военные, Artur Widak / globallookpress.com

Собравшаяся в НАТО Финляндия будет выдвинута на передовую, если разгорится прямой конфликт Североатлантического альянса с Российской Федерацией. Соответствующий прогноз, как передает ТАСС, высказала китайская газета Global Times.

«Как пишет издание, целью вступления Финляндии и Швеции в НАТО является обеспечение их безопасности, однако между их ожиданиями и реальностью будет расхождение. Как указывается в материале, присоединившись к блоку, Финляндия станет новой приграничной страной между НАТО и РФ — она будет выдвинута на передовую в том случае, если разразится прямой конфликт с Россией», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее на текущей неделе турецкий лидер Реджеп Эрдоган сделал заявление о том, что Анкара не собирается поддерживать вступление Хельсинки и Стокгольма в альянс.