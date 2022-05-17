Лавров: у России есть информация, что украинской стороной на переговорах с Москвой управляют Великобритания и США

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17 мая 2022, 11:58

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Российская Федерация располагает сведениями, согласно которым киевской стороной на переговорах с Москвой управляют Великобритания и Соединенные Штаты. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«У России есть информация, что украинской стороной на переговорах управляют Лондон и Вашингтон, сообщил Лавров», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Кроме того, дипломат отметил, что Украина не является самостоятельной, даже если в Киеве так думают.

Как сообщалось ранее во вторник, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков спрогнозировал, что РФ «сдюжит» противостояние с Западом.