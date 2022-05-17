Байден заявил, что США и Греция вместе противостоят России

Глава США Джо Байден в рамках приема в Белом доме в честь премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса заявил, что две страны вместе противостоят РФ по ситуации на Украине и намерены защищать демократию.
Джо Байден заявил, что у них с Кириакосом Мицотакисом состоялись конструктивные обсуждения. По словам американского лидера, США и Греция должны стоять вместе, "как один кулак", для поддержки украинского народа и нанесения "тяжелого экономического удара" по России.
Байден отметил, что вместе они показывают силу и возможность демократий действовать сообща.