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Аргументы Недели Политика 13+

Байден заявил, что США и Греция вместе противостоят России

, 09:38 Источник: РИА "Новости"

Байден заявил, что США и Греция вместе противостоят России
президент США Джо Байден, Chris Kleponis - CNP/globallook.com

Глава США Джо Байден в рамках приема в Белом доме в честь премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса заявил, что две страны вместе противостоят РФ по ситуации на Украине и намерены защищать демократию.

Джо Байден заявил, что у них с Кириакосом Мицотакисом состоялись конструктивные обсуждения. По словам американского лидера, США и Греция должны стоять вместе, "как один кулак", для поддержки украинского народа и нанесения "тяжелого экономического удара" по России.

Байден отметил, что вместе они показывают силу и возможность демократий действовать сообща.

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