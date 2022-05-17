Лавров заявил, что Украина является для Запада «расходным материалом»

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17 мая 2022, 11:45 Источник: ТАСС

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации выразил мнение, что Украина не нужна Западу. По словам дипломата, для западных государств эта страна является "расходным материалом".

Сергей Лавров также отметил утром во вторник, 17 мая, что официальный Киев отвергает тот факт, что Украина является русофобской страной, однако факты говорят об обратном.

Напомним, ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинцы – талантливые, мирные люди и родственный россиянам народ, которых, однако, очень долго "оболванивали".