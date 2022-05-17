Песков: украинцы – мирный и родственный России народ, но их очень долго «оболванивали»

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17 мая 2022, 11:10 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утром во вторник, 17 мая, заявил, что украинцы – талантливые, мирные люди и родственный россиянам народ, которых, однако, очень долго "оболванивали".

По словам Дмитрия Пескова, украинцев "оболванивали" на митингах, во время выступлений их руководителей, посредством телевидения.

Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что на Украине на государственном уровне поддерживали почитателей фашистов, а когда российская сторона говорила, что это плохо, ее никто не слушал. Впоследствии из Украины стали делать "анти-Россию", что, в частности, стало причиной начала спецоперации.