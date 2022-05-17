Песков заявил, что Россия всегда использовала кризисы для своего обновления и совершенствования

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17 мая 2022, 10:50 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в беседе с журналистами во вторник, 17 мая, заявил, что страна всегда использовала кризисы для собственного обновления и совершенствования.

Дмитрий Песков заявил, что сейчас россияне живут в очень непростое, но ответственное время. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, в течение десятилетий Россия развивалась, пыталась выстоять в кризисе, становилась лучше и открывала новые горизонты для следующих поколений.

Песков добавил, что РФ в непростые времена отстаивала свои интересы.