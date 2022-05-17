Песков заявил, что Россия всегда использовала кризисы для своего обновления и совершенствования

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в беседе с журналистами во вторник, 17 мая, заявил, что страна всегда использовала кризисы для собственного обновления и совершенствования.
Дмитрий Песков заявил, что сейчас россияне живут в очень непростое, но ответственное время. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, в течение десятилетий Россия развивалась, пыталась выстоять в кризисе, становилась лучше и открывала новые горизонты для следующих поколений.
Песков добавил, что РФ в непростые времена отстаивала свои интересы.