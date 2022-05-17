Европейский дипломат сообщил порталу Euractiv, что ЕС почти исчерпал возможности по антироссийским санкциям

Издание Euractiv со ссылкой на неназванного европейского дипломата сообщило утром во вторник, 17 мая, что Евросоюз практически исчерпал свои возможности по введению антироссийских санкций.
Дипломат подчеркнул, что в настоящий момент происходит неразбериха с российской нефтью, поэтому сложно даже представить, что будет с предложением по запрету газа из России.
По его мнению, создать седьмой пакет санкций в отношении Москвы будет крайне сложно – ЕС близок к тому, чтобы полностью исчерпать свои возможности санкционного давления.