Песков заявил, что Киев вряд ли мог сам срежиссировать «кровожадную инсценировку» в Буче

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что Киев самостоятельно не смог бы провести инсценировку в городе Буча – ему помогли информационные советники и пиар-компании.
Дмитрий Песков назвал случившееся в Буче "мастерски кровожадно срежиссированной инсценировкой". Пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что на официальный Киев работает настоящая армия информационных советников, телевизионщиков, пиар-компаний и экспертов по ведению инфовойны.
Песков подчеркнул, что инсценировка в вышеуказанном городе должна быть выведена на чистую воду, а также заметил, что необходимо провести независимое расследование.