Песков заявил, что Киев вряд ли мог сам срежиссировать «кровожадную инсценировку» в Буче

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17 мая 2022, 11:29 Источник: ТАСС

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что Киев самостоятельно не смог бы провести инсценировку в городе Буча – ему помогли информационные советники и пиар-компании.

Дмитрий Песков назвал случившееся в Буче "мастерски кровожадно срежиссированной инсценировкой". Пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что на официальный Киев работает настоящая армия информационных советников, телевизионщиков, пиар-компаний и экспертов по ведению инфовойны.

Песков подчеркнул, что инсценировка в вышеуказанном городе должна быть выведена на чистую воду, а также заметил, что необходимо провести независимое расследование.