Ирина Хакамада заявила, что антироссийские санкции – это навсегда, и России стоит научиться жить без Запада вообще

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16 мая 2022, 18:35 Источник: Тeleprogramma.pro

Ирина Хакамада, фото: vk.com/irinakhakamadaofficial

Ирина Хакамада выразила мнение, что антироссийские санкции – это навсегда, и России стоит научиться жить без Запада вообще. Бывший кандидат в президенты России, бывший депутат Госдумы, ныне бизнес-тренер Ирина Хакамада заявила в эфире телеканала RTVI о том, что Запад никогда не снимет санкции против России.

По словам Хакамады, нашей стране необходимо всерьез занявшись импортозамещением. Эксперт убеждена, что за границей не очень понимают, с кем они связались. "Россияне — очень терпеливый народ. Ни на какой бунт с нашей стороны рассчитывать не стоит", - сказала Хакамада.

Она убеждена, что экономика России встанет с колен все равно, хотя некоторое время будет очень тяжел. По версии Ирины Хакамады, Россия будет развиваться по китайской модели, - сообщает Тeleprogramma.pro.