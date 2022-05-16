Леонид Слуцкий сообщил, что нового председателя ЛДПР изберут на съезде 27 мая

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16 мая 2022, 16:41 Источник: Леонид Слуцкий

vk.com/leonid__slutsky

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий в понедельник, 16 мая, сообщил, что нового председателя ЛДПР изберут на съезде 27 мая в Москве. После смерти основателя и лидера ЛДПР Владимира Жириновского Слуцкий является временно исполняющим обязанности руководителя фракции в Госдуме.

В своем Telegram-канале и в соцсети Вконтакте он проинформировал, что сегодня прошло заседание Высшего совета ЛДПР, на котором было принято решение о проведении внеочередного съезда партии 27 мая. Повестка этого съезда - избрание председателя ЛДПР.

Владимира Вольфовича Жириновского не стало 40 дней назад.

Слуцкий отметил, что все эти дни "соблюдался траур и мораторий на вопросы по дальнейшей внутрипартийной организации". "Все еще не верится, что Жириновского с нами нет", - написал парламентарий.

По сведениям Слуцкого, Высший совет собрался по просьбе региональных отделений, которые в соответствии с уставом ЛДПР выступили с обращением о проведении внеочередного съезда.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля на 76 году жизни после продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.