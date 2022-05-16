Путин: ответ России на вхождение Финляндии и Швеции в НАТО будет зависеть от расширения инфраструктуры альянса

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16 мая 2022, 15:22

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Ответ Российской Федерации на присоединение Хельсинки и Стокгольма к НАТО будет зависеть от расширения инфраструктуры Североатлантического альянса. На это, как передает ТАСС, указал президент Владимир Путин.

«Ответ РФ на вхождение Финляндии и Швеции в НАТО будет зависеть от расширения инфраструктуры альянса, "проблемы создаются на голом месте", заявил Путин», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее в понедельник сообщалось, что заместитель главы российского МИД Сергей Рябков сделал прогноз, согласно которому ситуация в мире после решения Швеции получить членство в НАТО радикально поменяется.