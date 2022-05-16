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Замглавы МИД РФ Рябков: ситуация в мире после решения Швеции присоединиться к НАТО радикально поменяется

, 11:15

Замглавы МИД РФ Рябков: ситуация в мире после решения Швеции присоединиться к НАТО радикально поменяется
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, MFA Russia / globallookpress.com

Ситуация в мире после решения Стокгольма присоединиться к Североатлантическому альянсу радикально поменяется. Соответствующий прогноз высказал заместитель руководителя министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

«Ситуация в мире после решения Швеции вступить в НАТО радикально поменяется, заявил Рябков», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале «RT на русском».

Как сообщалось ранее сегодня, дипломат отметил, что телефонные разговоры российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена, а также министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и американского госсекретаря Энтони Блинкена не прорабатываются.

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