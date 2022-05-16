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16 мая 2022, 10:43

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, MFA Russia / globallookpress.com

Телефонные разговоры российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена, а также министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и американского госсекретаря Энтони Блинкена не прорабатываются. Об этом, как пишет Telegram-канал ТАСС, заявил заместитель руководителя отечественного МИД Сергей Рябков.

«Телефонные разговоры Путина и Байдена, а также Лаврова и Блинкена не прорабатываются, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков», — информирует TG-канал.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров назвал «международным оборзением» русофобскую политику, которую реализуют в настоящий момент западные страны.