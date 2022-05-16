Белорусский президент Лукашенко: Россия не должна бороться с попыткой расширения НАТО в одиночку

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16 мая 2022, 14:50

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российская Федерация не должна бороться с попыткой расширения Североатлантического альянса в одиночку. Соответствующую точку зрения, как информирует РИА Новости, высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Лукашенко: без скорейшего сплочения ОДКБ нас завтра может не быть, если бы мы сразу выступили единым фронтом, не было бы этих адских санкций, Россия не должна бороться с попыткой расширения НАТО в одиночку», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее в понедельник, Александр Лукашенко заявил, что Запад осуществляет полномасштабную гибридную агрессию в отношении Белоруссии и РФ.