Лукашенко: Запад проводит против Белоруссии и России полномасштабную гибридную агрессию

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16 мая 2022, 14:38

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Запад осуществляет полномасштабную гибридную агрессию в отношении Белоруссии и Российской Федерации. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Лукашенко заявил, что Запад проводит против Белоруссии и России полномасштабную гибридную агрессию», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Политик также отметил, что Североатлантический альянс наращивает мускулы и действует по принципу «кто не с нами, тот против нас».

Ранее сегодня сообщалось, что глава МИД Германии Анналена Бербок высказала точку зрения, согласно которой страны НАТО «не имеют права ослаблять усилия» в вопросе поставок вооружений Украине.