Депутат ЕП Вандендриссе поинтересовался у Еврокомиссии, какую сумму планируется потратить на восстановление Украины

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16 мая 2022, 14:57

флаг Евросоюза, pixabay.com

Член Европарламента от Бельгии Том Вандендриссе задал ЕК вопрос, какую сумму планируется потратить на восстановление Украины, и предоставят ли эти средства официальному Киеву на безвозмездной основе.

Том Вандендриссе выразил обеспокоенность тем, что Европейский союз планирует взять "основное бремя затрат" в рамках восстановления Украины на себя.

Депутат ЕП, как сообщает RT, поинтересовался, какую сумму планируется потратить на вышеуказанные цели, сколько Евросоюз выделил украинской стороне в целом в последние несколько лет, а также захотел узнать, станут ли восстановительные работы подарком Киеву.