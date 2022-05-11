Украинский премьер Шмыгаль заявил, что российские активы пустят на восстановление Украины

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11 мая 2022, 10:58 Источник: Интерфакс

Премьер Украины Денис Шмыгаль, фото: Pavlo Gonchar/globallookpress.com

Правительство Украины передаст все активы Российской Федерации, находящиеся на украинской территории, государственному предприятию "Национальный фонд инвестиций Украины".

Информацию о таком решении киевских властей сообщил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он написал, что все, чем владеет Россия на Украине, власти заберут и направят эти средства на усиление армии страны, поддержку украинских граждан и восстановление страны.

По информации Шмыгаля, Киев со своими партнерами обсуждает большой план восстановления Украины, начал работу Национальный совет по восстановлению и его рабочие группы.

"Мы предполагаем, что одним из основных источников наполнения фонда станут конфискованные российские активы и денежные средства", - заявил глава украинского кабмина.

Шмыгаль пояснил, что российские активы перейдут государственному предприятию "Национальный инвестиционный фонд".