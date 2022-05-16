Российский дипломат Рябков о планах НАТО обозначить РФ как «непосредственную угрозу»: нам придется соответствовать

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16 мая 2022, 11:48

Здание МИД России в Москве, Aleksander Polyakov / globallookpress.com

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков высказался о намерении Североатлантического альянса обозначить РФ как «непосредственную угрозу».

Некоторое время назад американское агентство Bloomberg проинформировало, что НАТО в своей новой стратегии, которая будет принята в июне, может обозначить Москву в качестве «непосредственной угрозы».

«Рябков о планах НАТО обозначить Россию как "непосредственную угрозу": нам придется соответствовать», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале РИА Новости.

Как сообщалось ранее сегодня, Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты сознательно «затуманивают» свою военно-биологическую деятельность на украинской территории.