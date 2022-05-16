Замглавы МИД России Рябков: Вашингтон сознательно «затуманивает» свою военно-биологическую деятельность на Украине

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16 мая 2022, 11:32

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, MFA Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты сознательно «затуманивают» свою военно-биологическую деятельность на украинской территории. Об этом, как передает ТАСС, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Вашингтон сознательно "затуманивает" свою военно-биологическую деятельность на Украине, утверждает замглавы МИД РФ Сергей Рябков», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Дипломат также отметил, что Москва формирует пакет документов с целью запуска официального расследования военно-биологической деятельности на Украине.

Как сообщалось ранее в понедельник, Сергей Рябков спрогнозировал, что ситуация в мире после решения Швеции присоединиться к Североатлантическому альянсу радикально поменяется.