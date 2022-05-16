ВКС России за сутки уничтожили более 360 украинских националистов

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16 мая 2022, 11:06 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, MOD Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков утром в понедельник заявил, что российская авиация за сутки высокоточными ракетами уничтожила 360 украинских националистов.

По словам Игоря Конашенкова, за минувшие 24 часа российские военные поразили два пункта управления, в частности, командный пункт 72-й механизированной бригады в районе Цаповка под Харьковом, шестнадцать районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ, восемь долговременных огневых точек, а также пять складов, на которых хранилось ракетно-артиллерийское вооружение, недалеко от населенных пунктов Красный Лиман, Владимировка, Константиновка и Берестовое.

Из строя были выведены 78 единиц военной техники.