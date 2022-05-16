Замглавы МИД России Рябков: у НАТО не должно быть иллюзий, что Москва смириться со вступлением Швеции и Финляндии в альянс

Аргументы Недели → Политика 13+

16 мая 2022, 10:01

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, MFA Russia / globallookpress.com

У Североатлантического альянса не должно быть иллюзий, что Москва смириться с присоединением Стокгольма и Хельсинки к данному блоку. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«У НАТО не должно быть иллюзий, что РФ смириться со вступлением Швеции и Финляндии в альянс, заявил Рябков. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой с далеко идущими последствиями, подчеркнул он», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в понедельник, американский сенатор Митч Макконнелл указал, что Соединенные Штаты смогут ратифицировать заявку Стокгольма в НАТО до августа.