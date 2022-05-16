Сенатор Макконнелл: США смогут ратифицировать заявку Швеции в НАТО до августа

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16 мая 2022, 08:52

Американский сенатор Митч Макконнелл, Bonnie Cash - CNP / globallookpress.com

США смогут ратифицировать заявку Стокгольма в НАТО до августа. На это, как передает ТАСС, указал американский сенатор Митч Макконнелл.

«Соединенные Штаты смогут ратифицировать заявку на членство Швеции в НАТО до августа, заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

Некоторое время назад стало известно, что Стокгольм принял официальное решение подать заявку о вступлении в Североатлантический альянс. Ранее сегодня сообщалось, что шведский политический деятель Нуши Дадгостар высказала мнение, согласно которому страна может быть втянута в ситуацию на Украине в случае присоединения к блоку.