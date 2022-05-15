Сенатор Бондарев заявил, что вступление Финляндии в НАТО ничем не угрожает России

Безопасности России в случае вступления Финляндии в НАТО ничего не угрожает, заявил в воскресенье председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
По мнению сенатора, США «дожали» Финляндию и Швецию, которые «не горели желанием вступать в Североатлантический альянс». Америке было важно «застолбить территорию Финляндии в качестве своей зоны влияния» - чтобы иметь постоянный плацдарм для проведения учений НАТО и «провокаций» в непосредственной близости от границ РФ.
Однако серьезной угрозы для России это, как считает Бондарев, это не создаст.
«В случае, если в Финляндии <...>будут размещены наступательные, ударные вооружения НАТО, мы укрепим рубежи, усилим российскую группировку войск на границе. Безопасности России ничего не угрожает», - написал сенатор в своем телеграм-канале.
Как стало известно 15 мая, Финляндия официально объявила о решении подать заявку на вступление в Североатлантический альянс.