Сенатор Бондарев заявил, что вступление Финляндии в НАТО ничем не угрожает России

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15 мая 2022, 21:39 Источник: Telegram

Сенатор Виктор Бондарев, Federation Council of Russia/globallook.com

Безопасности России в случае вступления Финляндии в НАТО ничего не угрожает, заявил в воскресенье председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

По мнению сенатора, США «дожали» Финляндию и Швецию, которые «не горели желанием вступать в Североатлантический альянс». Америке было важно «застолбить территорию Финляндии в качестве своей зоны влияния» - чтобы иметь постоянный плацдарм для проведения учений НАТО и «провокаций» в непосредственной близости от границ РФ.

Однако серьезной угрозы для России это, как считает Бондарев, это не создаст.

«В случае, если в Финляндии <...>будут размещены наступательные, ударные вооружения НАТО, мы укрепим рубежи, усилим российскую группировку войск на границе. Безопасности России ничего не угрожает», - написал сенатор в своем телеграм-канале.

Как стало известно 15 мая, Финляндия официально объявила о решении подать заявку на вступление в Североатлантический альянс.