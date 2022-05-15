Кадыров обратился к Эрдогану по поводу эвакуации украинских военных с «Азовстали»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале обратился к президенту Турции Эрдогану с призывом не дать себя обмануть относительно полка «Азов», который находится сейчас на территории комбината «Азовсталь».
Накануне помощник Эрдогана Ибрагим Калын сообщил о готовности Анкары предоставить корабль для эвакуации через Азовское море в Турцию людей, находящихся на комбинате.
«Я бы хотел напомнить, что полк «Азов» - это фашистско-нацистское преступное вооруженное формирование, которое причастно к многочисленным зверствам и убийствам гражданского населения Донбасса», - написал Кадыров.
Он напомнил, что Турция поставила Украине беспилотники «Байрактар», что огорчило «мусульман России», а теперь она готова эвакуировать «ярых противников и очернителей Ислама».
Он назвал «азовцев» убийцами и безбожниками, которых хотят представить турецкому лидеру как «невинных жертв российской агрессии».
«Не дайте себя обмануть преступникам, которые хотят с вашей помощью избежать суда и заслуженного наказания», - обратился он к Эрдогану.