Кадыров обратился к Эрдогану по поводу эвакуации украинских военных с «Азовстали»

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15 мая 2022, 20:21 Источник: Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров, фото с сайта Кремля.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале обратился к президенту Турции Эрдогану с призывом не дать себя обмануть относительно полка «Азов», который находится сейчас на территории комбината «Азовсталь».

Накануне помощник Эрдогана Ибрагим Калын сообщил о готовности Анкары предоставить корабль для эвакуации через Азовское море в Турцию людей, находящихся на комбинате.

«Я бы хотел напомнить, что полк «Азов» - это фашистско-нацистское преступное вооруженное формирование, которое причастно к многочисленным зверствам и убийствам гражданского населения Донбасса», - написал Кадыров.

Он напомнил, что Турция поставила Украине беспилотники «Байрактар», что огорчило «мусульман России», а теперь она готова эвакуировать «ярых противников и очернителей Ислама».

Он назвал «азовцев» убийцами и безбожниками, которых хотят представить турецкому лидеру как «невинных жертв российской агрессии».

«Не дайте себя обмануть преступникам, которые хотят с вашей помощью избежать суда и заслуженного наказания», - обратился он к Эрдогану.