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Помощник Эрдогана Калын: турецкий корабль готов отправиться в Азовское море для эвакуации людей с «Азовстали»

, 18:45 Источник: ТАСС

Помощник Эрдогана Калын: турецкий корабль готов отправиться в Азовское море для эвакуации людей с «Азовстали»
Комбинат «Азовсталь» в Мариуполе, V Ictor/globallook.com

Турция готова отправить в Азовское море судно для эвакуации украинских военнослужащих и мирных граждан с территории металлургического комбината «Азовсталь», сообщил в интервью агентству Reuters в субботу официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын.

Он рассказал о плане эвакуации, который предполагает, что люди будут доставлены с территории комбината в порт Бердянск в Азовском море, а уже оттуда — через Черное море в Стамбул.

«Если это можно сделать таким образом, мы будем рады сделать это, мы готовы. Фактически, наш корабль готов отправиться и доставить раненых солдат и других гражданских лиц в Турцию», - сказал Калын.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Турция согласилась выступить посредником на переговорах об эвакуации раненых военнослужащих с «Азовстали». 

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