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Швеция официально заявила о решении вступить в НАТО — при этом она намерена оговорить отказ от размещения ядерного оружия

, 19:31 Источник: "Коммерсантъ"

Швеция официально заявила о решении вступить в НАТО — при этом она намерена оговорить отказ от размещения ядерного оружия
Флаги Швеции, Финляндии и НАТО, IMAGO/Dwi Anoraganingrum/globallook.com

Правящая Социал-демократическая партия Швеции в воскресенье официально заявила о решении работать над подачей заявки на членство в НАТО. Это следует из заявления партии, опубликованном на ее сайте.

При этом в заявлении подчеркивается, что страна намерена отдельно оговорить отказ от размещения на ее территории ядерного оружия и постоянных баз альянса.

«Социал-демократы будут добиваться того, чтобы Швеция, в случае одобрения заявки НАТО, выразила односторонние оговорки против размещения ядерного оружия и постоянных баз на шведской территории»,— говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что 15 мая Финляндия официально объявила о своем решении вступить в Североатлантический альянс. 

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