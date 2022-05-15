Бербок считает, что платформ для диалога с Россией не осталось

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15 мая 2022, 17:39 Источник: "Интерфакс"

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, Bernd von Jutrczenka/globallook.com

Диалог с Россией сейчас фактически невозможен, так как не осталось платформ для общения с ней. Об этом заявила в воскресенье министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции, посвященной итогам неформальной встречи в Берлине глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО.

По ее словам, Североатлантический альянс исходит из того, что «диалог должен быть всегда», однако площадок, на которых можно было бы разговаривать с Россией, нет.

Последней такой платформой, по мнению Бербок, была Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), но даже она «была ликвидирована российской стороной».

Ранее глава германского МИД заявляла, что Европа должна выстраивать свою безопасность не с Россией, а «от России».