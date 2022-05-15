Бербок считает, что платформ для диалога с Россией не осталось

Диалог с Россией сейчас фактически невозможен, так как не осталось платформ для общения с ней. Об этом заявила в воскресенье министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции, посвященной итогам неформальной встречи в Берлине глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО.
По ее словам, Североатлантический альянс исходит из того, что «диалог должен быть всегда», однако площадок, на которых можно было бы разговаривать с Россией, нет.
Последней такой платформой, по мнению Бербок, была Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), но даже она «была ликвидирована российской стороной».
Ранее глава германского МИД заявляла, что Европа должна выстраивать свою безопасность не с Россией, а «от России».