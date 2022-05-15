Блинкен заявил, что санкционное давление на Россию сохранится «столько времени, сколько потребуется»

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15 мая 2022, 17:16 Источник: ТАСС

Госсекретарь США Энтони Блинкен, Ddp Imageshannibal Hanschke/globallook.com

Все страны-члены НАТО едины в своем стремлении продолжить санкционное и дипломатическое давление на Россию до достижения результата - «столько времени, сколько это потребуется». Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, выступая в воскресенье на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД государств, входящих в Североатлантический альянс.

Он сказал, что желание каждого члена НАТО — скорейшее завершение украинского конфликта.

«Но мы также полны решимости продолжать оказывать помощь Украине в сфере безопасности, сохранять санкции, экспортный контроль и дипломатическое давление на Россию столько времени, сколько потребуется», - подчеркнул Блинкен.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что власти Великобритании не стремятся сменить режим в России с помощью введения все большего числа санкций.