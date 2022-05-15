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МИД РФ: укрепление связей с членами ОДКБ – приоритет внешней политики РФ

, 13:13 Источник: РИА Новости

МИД РФ: укрепление связей с членами ОДКБ – приоритет внешней политики РФ
Aleksey Ivanov/ TV Zvezda, globallookpress.com
Россия планирует наращивать взаимодействие с государствами-членами ОДКБ, заявил МИД РФ.
В МИД пояснили, что укрепление связей с членами ОДКБ — приоритет внешней политики РФ.
Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – это международная организация, целями которой являются укрепление мира и организация международной стабильности и безопасности. Сегодня, 15 мая, исполняется 30 лет со дня заключения Договора.  Странами-членами являются Армения, Белоруссия, Казахстан, РФ, Таджикистан и Киргизия.

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