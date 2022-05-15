МИД РФ: укрепление связей с членами ОДКБ – приоритет внешней политики РФ

Россия планирует наращивать взаимодействие с государствами-членами ОДКБ, заявил МИД РФ.

В МИД пояснили, что укрепление связей с членами ОДКБ — приоритет внешней политики РФ.

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – это международная организация, целями которой являются укрепление мира и организация международной стабильности и безопасности. Сегодня, 15 мая, исполняется 30 лет со дня заключения Договора. Странами-членами являются Армения, Белоруссия, Казахстан, РФ, Таджикистан и Киргизия.