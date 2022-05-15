Глава МИД Швеции Линде: Стокгольму пока не удалось переубедить Анкару изменить мнение по заявке королевства в НАТО

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15 мая 2022, 09:47 Источник: ТАСС

флаг НАТО, Oberhaeuser, via www.imago-image / globallookpress.com

Глава МИД Швеции Анн Линде совместно с министром иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто накануне провели переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу о планах вступления северных стран в НАТО.

Анн Линде подчеркнула, что мнение глав МИД Швеции и Финляндии по вопросу вступления стран в Североатлантический альянс отличается от позиции руководителя турецкого Министерства иностранных дел.

Уточняется, что дипломаты сторон к настоящему моменту не достигли согласия, однако намерены продолжить диалог на вышеуказанную тему.