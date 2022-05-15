Глава МИД Швеции Линде: Стокгольму пока не удалось переубедить Анкару изменить мнение по заявке королевства в НАТО

Глава МИД Швеции Анн Линде совместно с министром иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто накануне провели переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу о планах вступления северных стран в НАТО.
Анн Линде подчеркнула, что мнение глав МИД Швеции и Финляндии по вопросу вступления стран в Североатлантический альянс отличается от позиции руководителя турецкого Министерства иностранных дел.
Уточняется, что дипломаты сторон к настоящему моменту не достигли согласия, однако намерены продолжить диалог на вышеуказанную тему.