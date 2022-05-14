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Кадыров сообщил о взятии в ЛНР химзавода «Заря», сравнив его по значимости с «Азовсталью»

, 20:55 Источник: Telegram

Кадыров сообщил о взятии в ЛНР химзавода «Заря», сравнив его по значимости с «Азовсталью»
Глава Чечни Рамзан Кадыров, фото с сайта Кремля.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в субботу о том, что бойцы спецподразделения «Ахмат» совместно с военнослужащими ЛНР заняли территорию химического завода «Заря», назвав эту операцию «одним из ярчайших результатов».

«Многие говорили, что завод «Заря» - это второй «Азовсталь» и нашим бойцам так легко его не взять», - написал Кадыров, указав, что промзона предприятия имеет несколько километров в длину и ширину, которые были хорошо укреплены. Тем не менее, по его словам, «от стремительного наступления наших бойцов оборона завода претерпела полный коллапс». «Теперь единственной заботой наших военнослужащих осталась очистка территории предприятия от многочисленных трупов наемников, нациков и бандеровцев», - написал Кадыров.

Ранее в субботу глава Чечни сообщил об отправке из Грозного в Украину свыше 600 бойцов.

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