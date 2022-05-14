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Глава финского МИД Хаависто надеется на сохранение мира с Россией после вступления страны в НАТО

, 19:20 Источник: "Интерфакс"

Глава финского МИД Хаависто надеется на сохранение мира с Россией после вступления страны в НАТО
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, MFA Russia/globallook.com

Несмотря на готовящееся вступление Финляндии в НАТО, ее власти рассчитывают на сохранение мирной обстановки на границе с Россией. Об этом заявил в субботу на встрече глав МИД НАТО в Брюсселе министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Министр сообщил, что в настоящее время никаких проблем в районе финско-российской границы не наблюдается и выразил надежду, что такая ситуация сохранится и в дальнейшем.

Хаависто также взыскался за «поддержание контактов» с Россией, заметив при этом, что Финляндия не станет «просить у России разрешения» на вступление в НАТО.

Ранее в субботу сообщалось о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и финского лидера Саули Ниинистё, центральной темой которого стало вступление Финляндии в НАТО. 

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